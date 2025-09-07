Lindbergh acusa Tarcísio de "intimidar Moraes" e fala em "coação no curso do processo"

Para o líder, extremistas têm que ser punidos por capturarem a Câmara - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), reagiu ao discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), feito durante as manifestações do 7 de Setembro na Avenida Paulista.

Em publicação no X (antigo Twitter), Lindbergh afirmou que o chefe do Executivo paulista “cruzou o Rubicão” ao atacar frontalmente o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator das ações contra Jair Bolsonaro (PL) e outros acusados de tentativa de golpe de Estado.

“Não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e demais golpistas”, escreveu.

Segundo Lindbergh, Tarcísio manipula discursos e tenta legitimar a anistia aos condenados do 8 de Janeiro. O petista destacou a forma como o governador citou o ministro André Mendonça em sua fala.

“Com cinismo, citou o ministro André Mendonça: ‘o bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo’. Manipulou a frase para alvejar Moraes e, ao mesmo tempo, fez coro pela anistia, que só serviria para consagrar a impunidade e a continuidade do golpe”, disse o parlamentar.

“Não age como governador”

Para o líder do PT, Tarcísio abandonou a função institucional ao se colocar como defensor direto de Bolsonaro. “Tarcísio não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro. Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade: legitima o crime, sabota a Justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia”, declarou.

A manifestação de Lindbergh engrossa a reação da base governista às falas de Tarcísio, que na última semana também articulou em Brasília com partidos do centrão uma ofensiva pela aprovação da anistia no Congresso.

Tarcísio de Freitas cruzou o Rubicão. Na Paulista, bradou: "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Alexandre de Moraes". Não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro…