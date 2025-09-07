Ato bolsonarista na Paulista reúne 42,2 mil pessoas

O Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common, apontou que o ato bolsonarista realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (07/9), reuniu 42,2 mil pessoas.

O cálculo tem 12% de margem de erro e utiliza imagens captadas por drones. Em momento de pico, o Monitor calculou que 37,1 mil e 47,3 mil participantes estiveram na manifestação.

O último ato pró-Bolsonaro realizado em São Paulo, em 3 de agosto, reuniu 37,6 mil pessoas, segundo a mesma metodologia. Já as manifestações de junho e abril reuniram 12,4 mil e 44,9 mil pessoas, respectivamente.

Para fazer a contagem, foram tiradas fotos em três momentos diferentes da manifestação (15h05, 16h03 e 16h40), totalizando 47 imagens. Dessas, foram selecionadas 15 fotos tiradas às 16h03, horário de pico do ato pró-Bolsonaro.

O software chinês Point to Point Network (P2PNet), da empresa Tencent, foi utilizado para calcular a multidão. Treinado com um conjunto de dados de fotos de multidões na Universidade de Xangai e na Universidade de São Paulo (USP), o software analisa as imagens de drone para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas.

A inteligência artificial localiza os indivíduos e conta quantos pontos aparecem na imagem. Atualmente, o método tem 72,9% de precisão e uma acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo. Na prática, isso significa um erro percentual absoluto médio de 12%.

O protesto convocado por lideranças de esquerda, centrais sindicais e movimentos sociais na Praça da República, também em São Paulo, reuniu 8,8 mil pessoas, segundo a Universidade de São Paulo (USP). A contagem ocorreu no horário de pico, às 11h11.