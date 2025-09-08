Deputado do PT vai ao STF contra Tarcísio por incitação antidemocrática

Tarcísio fez um discurso similar aos que Bolsonaro fazia contra o STF - (crédito: AFP)

O deputado federal Rui Falcão (PT) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (8/9), uma representação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), por possível crime de coação no curso do processo, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito no discurso realizado na Avenida Paulista no feriado de 7 de Setembro.

Dentre os pedidos feitos pelo parlamentar à Suprema Corte, está a comunicação à Assembleia Legislativa de São Paulo sobre “possível crime de responsabilidade” para instauração de um processo de impeachment do governador.

Na representação, o ex-presidente do PT argumentou que o discurso de Tarcísio na Paulista “ultrapassou qualquer limite de expressão ou crítica politica, dirigindo-se de forma direta e hostil ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes”.

Na representação, Rui Falcão disse que Tarcísio “buscou deslegitimar o processo, defender anistia irrestrita a Jair Bolsonaro e aos golpistas e incitar a desobediência a decisões judiciais”. O deputado argumentou que a postura atenta contra o Poder Judiciário e tem “contornos de ameaça institucional”.

O petista também solicitou a apuração dos possíveis crimes pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e a avaliação de abertura de inquérito pelo Supremo Tribunal Federal, além da imposição de medidas cautelares.

“A declaração de Tarcísio não é isolada, mas parte de uma estratégia de deslegitimação do Judiciário e de preparação para a impunidade via anistia, o que reforça o aparente caráter ilícito da manifestação”, apontou o deputado, que também chamou de “agressão institucional” o fato de o governador ter chamado Moraes de “ditador”.

Sem moderação

Principal nome para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026, Tarcísio de Freitas articulou fortemente na semana passada para fazer passar, no Congresso, uma anistia aos golpistas do 8 de Janeiro. No domingo (7) fez um discurso similar aos que Bolsonaro fazia contra o Supremo Tribunal Federal antes de entrar em prisão domiciliar.

“Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país”, disse Tarcísio na Avenida Paulista a milhares de bolsonaristas.

Ele também defendeu a aprovação da anistia no Congresso e disse que Bolsonaro deveria ser candidato no próximo ano. “É fundamental que tenhamos Bolsonaro na eleição do ano que vem. Só existe um candidato: Jair Messias Bolsonaro”, afirmou.