Defesa de Braga Netto diz que expectativa de absolvição é "pequena"

A defesa do general Walter Braga Netto afirmou, nesta terça-feira (9/9), que a expectativa de absolvição no julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) é “pequena”. O advogado declarou que, apesar de não identificar provas contra o ex-ministro, o ambiente retratado pela imprensa e por analistas aponta para uma condenação.
“Eu li os jornais. Não vi nenhum comentarista dizendo que os réus seriam absolvidos. Portanto, a minha expectativa é pequena, o que eu considero uma pena. Em nome do general Braga Netto, não vejo absolutamente nada que o incrimine, mas vou aguardar o julgamento até o fim”, disse.
Questionado se isso significaria uma condenação certa, o advogado rebateu: “Não foi isso que eu disse. Eu falei que há uma expectativa, pelo que li nos jornais, de que o decreto condenatório seja imposto a todos os acusados. Independentemente disso, como advogado, eu tenho que ter esperança."
Segundo ele, a avaliação negativa não se baseia no processo, mas na leitura do cenário político e midiático. “O que consta nos autos eu já apresentei na tribuna. Mas pelo que vejo na imprensa, são poucas as chances de absolvição”, concluiu.
