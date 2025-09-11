InícioPolítica
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Julgamento de Bolsonaro no STF: saiba o que significa "data venia"

Termo chamou atenção durante o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus na trama golpista

Fux utilizou a expressão em algumas oportunidades nesta quarta-feira no STF: termo em alta nas redes sociais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Fux utilizou a expressão em algumas oportunidades nesta quarta-feira no STF: termo em alta nas redes sociais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O termo “data venia”, usado durante o voto do ministro Luiz Fux, chamou a atenção durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista. A expressão ficou entre as mais comentadas nas redes sociais nesta quarta-feira (10/9).

"Data venia" é uma expressão de origem latina e quer dizer “dada a licença” ou “dada a permissão”. É um termo amplamente usado nos meios jurídicos e acadêmico, por ser uma forma educada e polida de discordar de algo ou alguém.

  • O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro acena em sua residência em Brasília, em 11 de setembro de 2025
    O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro acena em sua residência em Brasília, em 11 de setembro de 2025 SERGIO LIMA/AFP
  • Bolsonaro acenou para jornalistas e vizinhos horas antes do 5º dia do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado
    Bolsonaro acenou para jornalistas e vizinhos horas antes do 5º dia do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado SERGIO LIMA/AFP
  • Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto
    Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto Sergio Lima/AFP
  • A prisão domiciliar é cumprida na casa do ex-presidente no condomínio Solar de Brasília, localizado no Jardim Botânico
    A prisão domiciliar é cumprida na casa do ex-presidente no condomínio Solar de Brasília, localizado no Jardim Botânico SERGIO LIMA/AFP
  • No domingo (14/9), Bolsonaro vai realizar procedimento médico em hospital da rede privada em Brasília. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes
    No domingo (14/9), Bolsonaro vai realizar procedimento médico em hospital da rede privada em Brasília. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes SERGIO LIMA/AFP
  • Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele. A operação será realizada em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia
    Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele. A operação será realizada em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia Sergio Lima/AFP

Ao apresentar uma opinião diferente, o juiz ou advogado geralmente inclui o termo “Data Venia”, para não parecer arrogante e desrespeitoso. O ministro Fux usou o termo algumas vezes durante seu voto no Supremo Tribunal Federal.

"Data venia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação, pois não há demonstração de qualquer dever jurídico, senão a evocação de uma expectativa protocolar de reconhecimento da derrota eleitoral de forma clara ou a suposta obrigação moral de desmobilização dos acampamentos”, destacou o ministro em um dos pontos.

“No inciso 17, parágrafo 22 da invasão da Doutora Fátima de Tubarão a este edifício, ela deixa claro que supremo, data venia, é o povo”, disse o ministro Fux, ao citar uma das condenadas pela invasão do STF durante os atos do 8 de janeiro.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 11/09/2025 13:32 / atualizado em 11/09/2025 13:38
x