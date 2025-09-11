InícioPolítica
CPMI do INSS

Seif defende ex-presidente do INSS e acusa governo de ignorar fraudes

Senador do PL exaltou ações de Oliveira no combate a fraudes; Eliziane Gama rebateu com números e apontou contradições no depoimento

O senador Jorge Seif (PL-SC) saiu em defesa do ex-presidente do INSS e ex-ministro da Previdência - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
O senador Jorge Seif (PL-SC) saiu em defesa do ex-presidente do INSS e ex-ministro da Previdência - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Durante a segunda parte da CPMI do INSS nesta quinta-feira (11/9) o senador Jorge Seif (PL-SC) saiu em defesa do ex-presidente do instituto e ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira), ressaltando seu papel no combate a fraudes durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Seif destacou a força-tarefa contra irregularidades no seguro-defeso, que, segundo ele, resultou no cancelamento de cerca de 200 mil cadastros falsos e gerou economia superior a R$ 1 bilhão por ano. O senador também criticou o aumento no número de pescadores registrados pelo atual governo e colocou em dúvida os resultados da política pesqueira sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se tivéssemos 2 milhões de pescadores, já seríamos campeões mundiais em produção de pescado, e nós estamos longe disso”, ironizou.

O senador ampliou suas críticas ao governo e ao ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT), acusando a atual administração de ignorar alertas da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União sobre as fraudes.

Para ele, a oposição tenta atribuir a Bolsonaro responsabilidades que não cabem à gestão anterior. “Querem colocar a culpa no Oliveira. Mas o gráficos não mentem”, declarou, exibindo gráficos com a evolução de descontos fraudulentos.

A fala foi rebatida pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que destacou que a maior parte dos acordos de cooperação técnica que abriram espaço para as irregularidades foi firmada durante o governo Bolsonaro. Ela apresentou dados que apontam “quase R$ 3 bilhões em descontos fraudulentos” ligados a entidades credenciadas nesse período, além de citar possíveis vínculos pessoais de Oliveira com associações investigadas, como a Conafer.

Eliziane também chamou atenção para contradições no depoimento do ex-ministro, que, segundo ela, teria mudado versões sobre sua relação com empresas e sobre pareceres emitidos durante sua gestão. “Quem mente como testemunha está cometendo falso testemunho”, afirmou.

 

Saiba Mais

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 11/09/2025 16:04 / atualizado em 11/09/2025 16:06
x