Lula rebate voto de Fux: "Se não quiser as provas, é problema dele"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu nesta quinta-feira (11/9) o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento por golpe de Estado.

Segundo Lula, há “centenas” de provas de que Bolsonaro tentou o golpe, e se o ministro Fux não as levou em consideração, “é um problema dele”.

“Primeiro, o Bolsonaro tentou dar o golpe neste país. Ele tentou dar o golpe, e tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito”, disse Lula em entrevista ao Jornal da Band, que vai ao ar às 19h20.

“Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele. Eu acho que as provas são fartas. O ex-presidente, covardemente, articulou tudo. Pensou tudo e não teve coragem. Foi embora”, acrescentou em um trecho da entrevista divulgado nesta tarde.

Voto de Fux surpreendeu

Fux surpreendeu a corte e o mundo político ao votar pela absolvição completa a Bolsonaro e outros réus. Ele só condenou o tenente-coronel Mauro Cid, delator do caso, e o general Walter Braga Netto por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Enquanto a oposição comemorou o voto, argumentando que ele abre caminho para contestar o resultado do julgamento no futuro, a base governista criticou o ministro e apontou que sua decisão está alinhada com a defesa de Bolsonaro.