Lindbergh aposta na condenação de Bolsonaro em julgamento no STF

O deputado disse esperar que a ministra Cármen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, além de uma possível manifestação de Alexandre de Moraes, apresentem votos firmes em contestação à decisão de Luiz Fux - (crédito: Fernanda Strickland/CB)

O deputado federal e líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta quinta-feira (11/9), na chegada ao quinto dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a expectativa é de condenação.

Para ele, o momento tem caráter histórico. “A expectativa é grande. Porque eu acho que daqui a pouco o Bolsonaro vai ser condenado. Então a gente está entrando aqui hoje como se estivesse vivendo um momento histórico”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O parlamentar destacou ainda que o voto do ministro Luiz Fux, dado na quarta-feira (10), reconheceu a existência da “operação punhal verde e amarela”, suposto plano de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro Alexandre de Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Lindbergh avaliou que o voto de Fux apresentou contradições, ao punir militares e auxiliares próximos de Bolsonaro, mas absolver o ex-presidente. “O voto condena os peixinhos e absolve os tubarões. Ele condena o ajudante de ordens e o candidato a vice-presidente na chapa, Braga Netto. É como se fosse um golpe surpresa, todo mundo sabia, menos Jair Bolsonaro. Isso é inacreditável”, afirmou.

Leia também: Lindbergh Farias chama voto de Fux de "incoerente"

Segundo ele, a decisão acabou sendo usada como impulso político pela oposição, que tenta reforçar o discurso de anistia. O deputado disse esperar manifestações duras da ministra Cármen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, além de eventual intervenção de Alexandre de Moraes.

“Hoje nós vamos ver contestação daquele voto de ontem. Porque há problemas até na própria turma do ministro Fux. Ele condenou 400 pessoas pelos atos de 8 de janeiro, considerou a existência de organização criminosa e agora livrou Bolsonaro”, argumentou.



Para Lindbergh, o julgamento simboliza a resposta institucional à tentativa de ruptura democrática. “Houve uma trama golpista, houve uma tentativa de golpe de Estado. Hoje, eu acho que o Brasil vai viver um momento importante para sua história, que vai ser a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares que participaram de toda essa trama”, concluiu.

O que diz Lindbergh

Expectativa de condenação: O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado, classificando o momento como histórico.

Críticas ao voto de Fux: Ele considera o voto do ministro Luiz Fux contraditório por punir "peixinhos" (militares e auxiliares como Braga Netto) e absolver o "tubarão" (Bolsonaro). Farias ironizou, dizendo que foi um golpe "de surpresa" onde "todo mundo sabia, menos Jair Bolsonaro".

"Operação punhal verde e amarela": Lindbergh destacou que o voto de Fux confirmou a existência de um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

Espera por votos mais duros: O deputado espera que os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, além de uma possível intervenção de Alexandre de Moraes, manifestem votos duros que contestem a decisão de Fux.

Julgamento como resposta institucional: Para Farias, a condenação de Bolsonaro e dos militares envolvidos representará uma resposta institucional à tentativa de golpe de Estado e uma vitória para a democracia no Brasil.