"Acabou a tutela militar no nosso país", disse Ivan Valente

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) classificou como histórico o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, além de penalizar também todos os militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Em pronunciamento, na saída do STF, por volta das 21h, o parlamentar destacou que a decisão encerra de vez o poder moderador das Forças Armadas sobre a vida política brasileira.
- Leia também: Trama golpista: veja as penas de Bolsonaro e sete aliados
- Leia também: Lula diz que governo agirá contra anistia de Bolsonaro
“Nós tivemos por um triz de entrar numa nova ditadura militar, um fechamento do Congresso, do Supremo, prisões, torturas, desaparecimentos, censura, fim da liberdade de organização. E eles normalizaram isso. O que aconteceu aqui hoje é fundamental em 130 anos de República. Nunca um general pegou uma cana que vai durar 23 anos, 25 anos, etc. Generais, almirantes, ou seja, acabou a tutela militar no nosso país”, declarou.
Valente afirmou ainda que o julgamento reforça a imagem do Brasil no cenário internacional, diante de pressões externas. “O Brasil está dando exemplo para o exterior. Porque a intervenção de Trump no Brasil para libertar uma figura esotérica como Bolsonaro, um genocida, é um absurdo total. Nós estamos dando uma resposta à altura. O Brasil dá exemplo de democracia nesse momento”.
O deputado também criticou a tentativa de setores bolsonaristas de promover a anistia, classificando a prática como uma continuidade do golpe. “Nós temos que, de vez, acabar com essa ideia de que existe um golpe continuado, que anistia é golpe continuado, passar a blindagem dos deputados lá é golpe continuado, usar as emendas parlamentares para corromper a democracia brasileira comprando votos que os reeleger. Tudo isso se chama golpe continuado”, afirmou.
Em tom pessoal, Ivan Valente lembrou a trajetória de resistência à ditadura militar e resgatou episódios de impunidade. “Quem fala aqui é quem ficou 10 anos na cadeia e na clandestinidade, na tortura. Eu passei uns três dias aqui ( no STF) porque eu queria ver o Brasil se libertar do fantasma, inclusive da anistia de 79, onde os torturadores foram simplesmente blindados. Por isso é que nós estamos aqui hoje, pela democracia, pela igualdade social, por um projeto de nação para esse país e pelo combate ao retrocesso civilizatório”, finalizou.