Sóstenes fala sobre estratégia política para validar anistia no STF

Em discurso sobre os desdobramentos da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirmou que articulações estão em andamento para garantir a aprovação da anistia no Congresso e, em seguida, a validade no Supremo Tribunal Federal (STF).
“Já começamos esse trabalho. Precisamos de seis votos no STF para confirmar a constitucionalidade, e eu tenho convicção de que vamos conseguir”, declarou.
Segundo o parlamentar, além das articulações no Legislativo, há diálogo direto com ministros da Suprema Corte. “Eu mesmo converso pessoalmente com seis ministros. Não vou abrir mão de continuar dialogando e buscando caminhos de entendimento para pacificar o Brasil”, disse. Para ele, a corte hoje atua de forma mais política que jurídica, o que abre espaço para negociações.
