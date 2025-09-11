Após sentença de Bolsonaro, Sóstenes destaca anistia como prioridade

Segundo Cavalcante, o tema deve ser discutido já na próxima terça-feira (16/9) no colégio de líderes da Câmara - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL, discursou nesta quinta-feira (11/9) em defesa da aprovação da anistia para condenados nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala aconteceu em um trio elétrico em oração ao ex-presidente no condomínio Solar de Brasília, onde ele mora.

Segundo Cavalcante, o tema deve ser discutido já na próxima terça-feira (16/9) no colégio de líderes da Câmara. “Tenho muita fé e esperança de que o presidente Hugo Motta inclua a anistia na pauta, para que o plenário, de forma soberana, possa deliberar sobre essa matéria”, afirmou.

O deputado destacou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão, mudou o cenário político.

“A partir de agora, queremos incluir também o presidente Bolsonaro e os réus de hoje. A anistia seria para todos os condenados”, disse. O parlamentar acredita que o projeto terá maioria expressiva: “Tenho convicção de que teremos mais de 300 votos a favor.”

