Sóstenes classifica julgamento do 8 de janeiro como "perseguição"

Sóstenes disse que o sentimento predominante após o julgamento é de injustiça - (crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) classificou como “perseguição” a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Durante discurso em Brasília, o parlamentar disse que o sentimento predominante após o julgamento é de injustiça.

“É um sentimento de perseguição. Estamos vivendo um momento de exceção no Brasil”, afirmou.

Para Cavalcante, a decisão reforça a necessidade de aprovação da anistia como uma resposta política ao que chama de desequilíbrio entre os poderes. “A anistia é competência exclusiva do Congresso Nacional e vamos fazer valer essa prerrogativa. O plenário precisa dar a palavra final”, disse.

