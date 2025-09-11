Bolsonaro segue como única opção do PL para eleições em 2026, diz Sóstenes

Líder do PL disse que Bolsonaro é "plano A, B e C" da legenda - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) reafirmou nesta quinta-feira (11/9) que Jair Bolsonaro (PL) segue sendo o único nome do Partido Liberal para disputar as eleições presidenciais de 2026. Em discurso, o parlamentar disse que o ex-presidente é “plano A, B e C” da legenda. “Somente ele, por questões de saúde ou foro íntimo, poderia abrir mão da candidatura e indicar outro nome. E quem ele indicar será abraçado por todos nós”, afirmou.

Apesar de destacar a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para ampliar o apoio à anistia, Cavalcante descartou qualquer possibilidade de substituição. “Ele é um grande aliado, mas não se coloca como candidato. É um soldado do presidente Bolsonaro”, ressaltou.