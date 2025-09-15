InícioPolítica
EX-PRESIDENTE

Jair Renan sobre escolta de Bolsonaro ao hospital: "Espetáculo"

Renan também criticou, assim como o irmão o vereador Carlos Bolsonaro (PL), a operação da policial que escoltou Bolsonaro até a unidade hospitar. "Acompanhado o meu pai vejo comboios armados, vigilância ostensiva em hospital, humilhações constantes - tudo para tentar destruir um homem honesto", escreveu

Ele também acusou a existência de uma perseguição sistemática contra o ex-presidente.
Ele também acusou a existência de uma perseguição sistemática contra o ex-presidente. "Não basta calá-lo. Querem quebrá-lo física, emocional e espiritualmente. Querem fazer aquilo que nunca conseguiram em 2018: eliminar Bolsonaro a qualquer custo", escreveu - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP )

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, classificou como a "maior injustiça política da história do Brasil" a condenação de seu pai pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. "Essa não é justiça. É um método de execução aos poucos. Mas o que eles chamam de missão cumprida, o povo chama de covardia", afirmou o político.

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele também acusou a existência de uma perseguição sistemática contra o ex-presidente. "Não basta calá-lo. Querem quebrá-lo física, emocional e espiritualmente. Querem fazer aquilo que nunca conseguiram em 2018: eliminar Bolsonaro a qualquer custo", escreveu.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jair Renan Bolsonaro (@bolsonaro_jr)

A declaração foi feita domingo (14/9) por meio das redes sociais, durante ida de Bolsonaro ao hospital para a realização de exames. Foi a primeira saída autorizada de Bolsonaro desde a condenação. Renan também criticou, assim como o irmão o vereador Carlos Bolsonaro (PL), a operação da policial que escoltou Bolsonaro até a unidade hospitar. "Acompanhado o meu pai vejo comboios armados, vigilância ostensiva em hospital, humilhações constantes - tudo para tentar destruir um homem honesto", escreveu o número 4.


De acordo com o boletim médico divulgado pela equipe responsável, Bolsonaro deu entrada na unidade hospitalar para exames laboratoriais, exames de imagem e retirada cirúrgica de lesões na pele. Os exames indicaram anemia por deficiência de ferro e imagem residual de pneumonia por broncoaspiração.

Saiba Mais

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 15/09/2025 11:26
x