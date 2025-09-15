Lula se reúne com Motta em meio a ofensiva da oposição por anistia

Hugo Motta participa com frequência de eventos presidenciais, enquanto aliados de Bolsonaro tentam aprovar projetos de anistia ao ex-presidente, condenado a 27 anos e três meses de prisão - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta segunda-feira (15/9) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, no Palácio do Alvorada. O encontro, que não constava da agenda oficial, acontece em meio a ofensiva da oposição para votar o projeto de lei da anistia.

O encontro terminou por volta das 14h30. Nas últimas semanas, o tema ganhou destaque após a repercussão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que o condenou a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A reunião também ocorreu em meio à expectativa do governo de avançar na votação de projetos de interesse do Executivo, como a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública.



Aproximação

A presença de Hugo Motta em eventos presidenciais tem se tornado frequente, enquanto deputados aliados de Jair Bolsonaro buscam aprovar projetos de anistia ao ex-presidente.



O presidente da Câmara esteve ao lado de Lula e de seus ministros durante o desfile do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, além de ter acompanhado presencialmente o anúncio da Carteira de Identificação de Professores, na semana passada, no Palácio do Planalto.