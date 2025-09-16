InícioPolítica
JUSTIÇA

Carlos ironiza condenação de Bolsonaro por racismo: "Viva a democracia"

O ex-presidente foi condenado a pagar indenização de R$ 1 milhão por falas racistas feitas em 2021

Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram )
Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram )

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ironizou nova condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Justiça. Condenado a 27 anos e três meses de prisão pela articulação da trama golpista, Bolsonaro enfrentou novo julgamento nesta terça-feira (16/9), dessa vez por racismo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). 

“Viva a democracia”, escreveu Carlos em publicação. O ex-presidente foi sentenciado a pagar indenização de R$ 1 milhão por falas racistas feitas em 2021, época em que ainda ocupava a presidência. Na ocasião, Bolsonaro comparou cabelo crespo de uma pessoa negra a um “criatório de baratas". Ele também afirmou que a vítima não poderia tomar ivermectina, pois iria “matar todos os piolhos”.

 

Saiba Mais

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 16/09/2025 16:37 / atualizado em 16/09/2025 16:38
