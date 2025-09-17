Em meio à CPMI do INSS, Lula almoça com Lupi e parlamentares do PDT no Alvorada

O presidente do PDT, Carlos Lupi, foi ministro da Previdência do governo atual, mas pediu demissão em maio deste ano após estourar o escândalo dos desvios no INSS - (crédito: Reprodução/Youtube @Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçou nesta quarta-feira (17/9) com o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, e parlamentares do PDT no Palácio da Alvorada. O encontro faz parte de uma série de almoços que o presidente tem promovido com partidos que compõem a base governista.

Além de Lupi, que preside da legenda, também estiveram presentes o atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz, os senadores Weverton Rocha (PDT-MA), Leila Barros (PDT-DF), e os deputados Mário Heringer (PDT-MG) e André Figueiredo (PDT-CE). Participou ainda a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann.

O encontro, com a presença de Lupi, ocorreu em meio à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o esquema bilionário de fraudes do INSS. Lupi depôs no colegiado na semana passada. Ele pediu demissão do cargo em maio deste ano após revelação dos desvios criminosos.

PEC da Blindagem

O almoço também foi realizado um dia após a aprovação da PEC da Blindagem pela Câmara dos Deputados. Apesar de o governo federal ser contra a medida, que aumenta a proteção a parlamentares contra investigações criminais, parlamentares da base votaram em peso a favor do texto.

Isso inclui o PDT. Apenas cinco deputados da sigla foram contra a PEC, e dez votaram a favor. Lula já realizou almoços com lideranças de outros partidos, incluindo União Brasil, Republicanos e PSB.