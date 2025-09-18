CPMI do INSS troca convocações por convites a autoridades

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alterou nesta quinta-feira (18/9) o status de convocações para convites dirigidos a autoridades do atual governo e da gestão passada.
Entre os nomes estão Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal; Jorge Messias, advogado-geral da União; Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU); e Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União e ex-secretário de Previdência e Trabalho no governo Jair Bolsonaro (PL).
Com a mudança, a presença de todos passa a ser facultativa, já que convites não têm caráter obrigatório. A medida foi aprovada após discussões entre os integrantes da comissão, que investiga fraudes bilionárias em benefícios pagos pelo INSS a aposentados e pensionistas.
A alteração atende a pedidos de parlamentares que defenderam um tratamento institucional diferenciado para autoridades de alto escalão. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), destacou que o objetivo é manter o diálogo sem criar embates desnecessários.
Apesar disso, membros da oposição criticaram a decisão, alegando que a flexibilização pode comprometer o avanço das investigações.
A comissão segue com cronograma de oitivas e análise de documentos da Polícia Federal sobre o suposto esquema de desvios.
