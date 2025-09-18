Tensão na CPMI do INSS: Eliziane Gama e relator protagonizam bate-boca

clima tenso começou após a parlamentar questionar a postura do relator durante a condução dos trabalhos - (crédito: Ed Alves/CB)

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi marcada por um embate entre a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), nesta quinta-feira (18/9). O clima tenso começou após a parlamentar questionar a postura do relator durante a condução dos trabalhos.

“Quero dizer para o senhor tratar as mulheres como trata os homens. O senhor trata com muito respeito e educação; as mulheres também precisam ser tratadas com a mesma consideração”, disse Eliziane, em tom de cobrança.



Gaspar reagiu imediatamente e pediu respeito, afirmando que não havia feito distinção. “Isso aqui não é um circo. A senhora me respeite. Eu não tratei ninguém mal”, declarou o relator, em meio à troca de interrupções.



A senadora rebateu, chamando Gaspar de “tigrão”. “Vai vir de tigrão para cima de mim? Me respeite, senhor deputado. Vossa Excelência pensa que está falando com quem? Quando é para falar com mulher, é desse jeito, mas com homem é de uma educação”, disse.



O relator voltou a responder, insinuando que a reação da senadora estaria ligada a questões pessoais. “A senhora não se preocupe. Está preocupada com sua irmã ser convocada”, afirmou Gaspar.

O bate-boca foi interrompido por outros parlamentares, mas expôs a divisão entre integrantes da comissão e ampliou o clima de tensão em torno das oitivas. A CPMI tem aprofundado as investigações sobre supostas fraudes bilionárias na Previdência, que já resultaram em operações da Polícia Federal e na convocação de nomes ligados ao esquema.