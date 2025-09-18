Nos EUA, Eduardo Bolsonaro reclama por não conseguir votar em urgência da anistia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, na noite de quarta-feira (17/9), que está sendo impedido de participar das votações virtuais da Câmara dos Deputados, incluindo a sessão que aprovou a urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em publicação no Instagram, ele disse que, mesmo na condição de líder da minoria, não consegue registrar presença no aplicativo Infoleg, o que inviabiliza sua participação nas deliberações da Casa.

Segundo Eduardo, o problema persiste há semanas, mesmo após tentativas de solução com técnicos da Câmara e envio de ofícios à Mesa Diretora. “Não consigo votar a favor do requerimento de urgência da anistia. Porém, deixo aqui manifestado meu voto, bem como enviarei ofício formal comunicando o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)”, declarou.

Na mesma noite, o plenário aprovou a urgência do projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que concede anistia a investigados e condenados pelos ataques de 8 de janeiro. A medida recebeu 311 votos favoráveis, 163 contrários e sete abstenções, permitindo que a proposta siga direto ao plenário sem passar pelas comissões.

Antes da votação, Hugo Motta afirmou que o país precisa de “pacificação” e defendeu que o tema seja debatido pelo plenário de forma ampla. Nesta quinta-feira (18), anunciou que Paulinho da Força (Solidariedade-SP) será o relator e responsável por apresentar o texto final que será deliberado pelo plenário da Casa.

O Correio entrou em contato com a Câmara dos Deputados para comentar sobre o assunto, mas não recebeu resposta até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.