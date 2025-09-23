Gleisi descarta anistia a Bolsonaro e endurece recado ao Congresso

Gleisi: "Votamos contra o requerimento de urgência e, se houver projeto nesse sentido, o governo votará contra" - (crédito: Gil Ferreira/SRI)

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez um pronunciamento firme nesta terça-feira (23/9), em meio às articulações que movimentam a Câmara dos Deputados para aprovar projetos ligados à anistia e à PEC da Blindagem. Em resposta à pressão da oposição, a articuladora política do governo deixou claro que não haverá concessões.

“Nós vamos contra a anistia. Votamos contra o requerimento de urgência e, se houver projeto nesse sentido, o governo votará contra, assim como votará contra qualquer tentativa de redução de penas”, declarou Gleisi. Segundo ela, o Supremo Tribunal Federal (STF) já julgou os casos dentro das regras processuais, e ainda há recursos em andamento. “Não há por que mexer agora no processo”, completou.



Leia também: Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que projeto é inconstitucional



A fala ocorre num momento em que o PL pressiona o relator do chamado PL da Dosimetria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a substituir a proposta de redução de penas por um texto que conceda anistia ampla aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Gleisi também foi além ao criticar diretamente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a quem atribuiu articulações contra ministros do Supremo e até medidas econômicas contra o país. “Esse deputado faz um desserviço ao Brasil. […] Não há justificativa para ele continuar deputado”, disse a ministra.



Ainda hoje, são aguardadas reuniões decisivas no Congresso. A bancada do PL deve se encontrar com Paulinho da Força na tarde de hoje para costurar um acordo em torno da anistia. No mesmo horário, líderes partidários estarão reunidos na sala Miguel Arraes, em encontro que pode redefinir a pauta da semana e medir forças entre governistas e oposicionistas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular