PSol entrega abaixo-assinado com 1,5 milhão de assinaturas contra PEC da Blindagem

Presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), ao centro, acredita que o volume de assinaturas recolhidas serve como um reforço decisivo para que o projeto seja rejeitado - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

Parlamentares do PSol entregaram nesta terça-feira (23/9), ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), mais de 1,5 milhão de assinaturas colhidas em apenas uma semana. Os documentos serão encaminhados amanhã (24) para a CCJ, como reforço na tentativa de derrubar a proposta de emenda à Constituição (PEC) 3/2021, aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados. A reunião está prevista para começar às 9h, tendo como relator o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

O senador Alencar acredita que o volume de assinaturas recolhidas serve como um reforço decisivo para que o projeto seja rejeitado. “A não ser que algum senador peça vista, aí terei que conceder, porque é regimental”, disse ele ao Correio. O parlamentar adiantou que já conversou com diversos colegas e que tem o apoio necessário para barrar a PEC.

Leia também: Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que projeto é inconstitucional

O deputado Glauber Braga (PSol-RJ), um dos parlamentares que participou da entrega, disse acreditar que a pauta “morre” no Senado, especialmente após as manifestações do último domingo, quando milhares de pessoas foram às ruas, em todos os estados brasileiros, para protestar contra a PEC da Blindagem — também apelidada de “PEC da Bandidagem” por parlamentares contrários.

Túlio Gadêlha (Rede-PE) avaliou que a repercussão da proposta foi extremamente negativa e responsável por levar a população às ruas. “Foram centenas de milhares de pessoas que saíram às ruas. E o Senado sabe que essa é uma pauta que não interessa à população brasileira, tanto que muitos senadores já se manifestaram contrários”, afirmou.

A deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP), que encabeçou o recolhimento das assinaturas, comentou que o abaixo-assinado representa um marco na história do país contra retrocessos. “Foi um símbolo da indignação do povo brasileiro e que tomou as ruas. Não há espaço para o Senado não enterrar, arquivar definitivamente a PEC da Bandidagem”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular