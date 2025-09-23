Michelle Bolsonaro defende Celina Leão após reclamações sobre uso de verba pública

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou nesta segunda-feira (23/9) sobre as críticas feitas por um apoiador bolsonarista à Parada LGBT+ de Taguatinga, realizada no domingo (21/9). Nas redes sociais, Michelle saiu em defesa da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), ao reagir a uma acusação de que Celina e o governador Ibaneis Rocha (MDB) utilizaram dinheiro para financiar o evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vídeo divulgado no Instagram mostra imagens da parada com a afirmação de que “Ibaneis e Celina Leão, eleitos com o voto bolsonarista, agora permitem o uso de dinheiro público em evento LGBT+ para atacar Bolsonaro e a anistia, traindo o povo e ajudando a esquerda”.

Em resposta ao conteúdo, Michelle Bolsonaro se manifestou em defesa de Celina e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). “É muito desrespeitoso falar dessa forma da minha futura governadora Celina e da senadora Damares. Antes de fazer vídeos acusatórios, procure se informar melhor. Não houve uso de verba pública e a praça é um espaço livre”, escreveu.

Michelle defende Celina após acusações (foto: Reprodução/Redes Sociais )

Ao Correio, a Administração Regional de Taguatinga confirmou que não houve destinação de recursos públicos para a realização da Parada LGBT+.

O Correio procurou a assessoria de Michelle para comentar sobre o assunto, mas até o momento não houve manifestação.