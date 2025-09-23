InícioPolítica
Relações exteriores

Itamaraty avalia que encontro entre Lula e Trump deve ocorrer de forma virtual

Mauro Vieira afirmou que diálogo entre os presidentes pode ser realizado por telefone ou videoconferência devido às agendas cheias

Lula e Trump se cumprimentaram durante a Assembleia Geral da ONU. - (crédito: ANGELA WEISS / AFP e BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou, nesta terça-feira (23/9), que a conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, deve ocorrer de forma remota. Segundo o chanceler, um encontro presencial entre os dois não está nos planos imediatos, diante das dificuldades de agenda.

Em entrevista, concedida em Nova Iorque logo após a participação de Lula na Assembleia Geral da ONU, Vieira explicou que ambos os líderes demonstraram interesse em dialogar. O chanceler destacou que Lula está sempre disposto a conversar com chefes de Estado, desde que seja de interesse do Brasil.

Vieira relatou ainda que o convite partiu de uma breve interação nos bastidores da ONU, quando Lula e Trump se cumprimentaram após a participação do brasileiro no evento. Na ocasião, Lula teria sugerido uma reunião futura para aprofundar a conversa.

De acordo com o ministro, o diálogo pode ocorrer por telefone ou por videoconferência. “O presidente Lula tem uma agenda muito cheia, e talvez não seja possível se encontrar pessoalmente. Mas eles se encontrarão de alguma forma”, disse Vieira, reforçando a expectativa de que a conversa seja viabilizada em breve.

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF.

Por Alícia Bernardes
postado em 23/09/2025 17:43 / atualizado em 23/09/2025 17:52
