Itamaraty avalia que encontro entre Lula e Trump deve ocorrer de forma virtual

Lula e Trump se cumprimentaram durante a Assembleia Geral da ONU. - (crédito: ANGELA WEISS / AFP e BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou, nesta terça-feira (23/9), que a conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, deve ocorrer de forma remota. Segundo o chanceler, um encontro presencial entre os dois não está nos planos imediatos, diante das dificuldades de agenda.

Em entrevista, concedida em Nova Iorque logo após a participação de Lula na Assembleia Geral da ONU, Vieira explicou que ambos os líderes demonstraram interesse em dialogar. O chanceler destacou que Lula está sempre disposto a conversar com chefes de Estado, desde que seja de interesse do Brasil.



Vieira relatou ainda que o convite partiu de uma breve interação nos bastidores da ONU, quando Lula e Trump se cumprimentaram após a participação do brasileiro no evento. Na ocasião, Lula teria sugerido uma reunião futura para aprofundar a conversa.



De acordo com o ministro, o diálogo pode ocorrer por telefone ou por videoconferência. “O presidente Lula tem uma agenda muito cheia, e talvez não seja possível se encontrar pessoalmente. Mas eles se encontrarão de alguma forma”, disse Vieira, reforçando a expectativa de que a conversa seja viabilizada em breve.