Isenção do IR para até R$ 5 mil será votada em 1º de outubro, diz Lira

Relator do projeto de lei de isenção do IR, Arthur Lira (PP-AL), durante reunião de líderes na Câmara nesta terça-feira (23) - (crédito: Marina Ramos)

O projeto de lei que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil será votado no plenário da Câmara dos Deputados em 1º de outubro. A informação foi confirmada nesta terça-feira (23) pelo relator do texto, deputado Arthur Lira (PP-AL,) e pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“O presidente Hugo acertou um calendário com os líderes que abrindo o prazo para emendamento, a gente estará à disposição das bancadas e na quarta-feira da semana que vem o projeto virá a plenário para votação na Câmara dos Deputados”, disse Lira a jornalistas depois de uma reunião com líderes partidários.

Na reunião, o ex-presidente da Câmara apresentou parecer aos líderes e disse que vai dialogar com todas as bancadas para a aprovação do texto na próxima semana. Segundo ele, não houve resistências ao texto, que já foi aprovado em comissão especial.

“Pontuamos ponto a ponto todas as alterações que foram introduzidas, discutidas no texto, colocamos ali que o que buscamos é a neutralidade, justiça tributária para quem ganha até R$ 5 mil, parcialmente era até quem ganhava R$ 7 mil e agora é para quem ganha até R$ 7,3 mil, todas as alterações que foram construídas e tiramos dúvidas dos líderes”, afirmou.

No perfil no X, Hugo Motta também anunciou o cronograma para o projeto do IR. “A Câmara dos Deputados votará na quarta-feira (1/10) o projeto de isenção do Imposto de Renda (PL 1087 de 2025), sob relatoria do deputado Arthur Lira. O parlamentar apresentou hoje seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil”, escreveu.