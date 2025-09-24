De moletom e sem maquiagem, Zambelli chora em depoimento na CCJ

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) chorou durante seu depoimento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (24/9), ao exibir a foto do filho e afirmar que até familiares tiveram as redes sociais bloqueadas por ordem judicial. Assim como no depoimento anterior, a parlamentar apareceu por videoconferência da Itália vestindo moletom, sem maquiagem e com imagem abatida, alegando não estar bem de saúde.

O advogado Fábio Pagnozzi questionou a deputada sobre as conversas com o hacker Walter Delgatti e sobre suposta relação dele com a esquerda antes de se aproximar da oposição. Zambelli disse não se recordar de diálogos envolvendo a Operação Lava-Jato, mas relatou que Delgatti afirmou ter sido “usado e descartado” pelo PT.

“Quase não falo português aqui”

Em sua fala, Zambelli também mencionou as dificuldades de acompanhar o processo estando fora do Brasil. Ela afirmou que, vivendo atualmente na Itália, “quase não fala português” e que tem enfrentado barreiras para lidar com as acusações.

Ao comentar as sanções impostas contra si e a família, Zambelli afirmou que as decisões judiciais tiveram caráter político. "Tiraram as redes sociais do meu filho de 17 anos, da minha mãe, e agora bloquearam as contas do meu marido, um policial com 35 anos de serviço. Não tem como não ser perseguição", disse, em tom emocionado.

A deputada também defendeu que o mandato representa quase 1 milhão de votos recebidos em 2022 e alegou que a possível cassação, com base em depoimento de um réu, desrespeitaria a vontade popular e a representatividade feminina no Congresso.