Michelle Bolsonaro fala sobre se reerguer "como uma leoa" e candidatura em 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que irá “se erguer como uma leoa” em defesa dos valores conversadores após condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma tentativa de golpe. Ela ainda cogitou disputar a eleição de 2026.

“Eu me erguerei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir”, declarou em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

Apesar de Michelle não ter descartado a intenção de concorrer a um cargo político no próximo ano, ela relatou que, no momento, a atenção está voltada aos cuidados com as filhas e o marido, Jair Bolsonaro.

"Minha atenção total está voltada para cuidar das minhas filhas e do meu marido neste momento delicado, para que esta perseguição e humilhação que nos está sendo infligida como brasileiros conservadores não destrua minha família ou as famílias de tantos outros injustamente visados por esta perseguição covarde", afirmou.

Na ocasião, a ex-primeira-dama ainda comentou a condenação de Bolsonaro. Disse ainda que o ex-presidente é vítima de uma manobra da esquerda. Para a presidente nacional do PL Mulher, o julgamento de Bolsonaro e de outros sete aliados foi uma “farsa judicial” e reiterou que todos os envolvidos são “inocentes”.

“As acusações fabricadas apresentadas contra meu marido foram uma tentativa de ocultar graves violações que estavam ocorrendo no Brasil, embora acabaram por expô-las”, afirmou. Michelle também fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e à Corte. “Atuar simultaneamente como juiz, vítima, promotor e investigador viola os princípios básicos do devido processo legal”, disse a ex-primeira-dama.

Ela acrescenta ainda que “a persistência do Supremo Tribunal Federal em manter essas irregularidades demonstra um sistema judicial que restringe indevidamente direitos e ameaça liberdades”.