Metas climáticas: Lula cobra países sobre lista de compromissos

Lula: "A menos de 50 dias para a COP30, em Belém, há alguns países que não fizeram o dever de casa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou que países apresentem a lista de compromissos para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Esse plano demandado pelo petista é chamado pela ONU de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC).

"A menos de 50 dias para a COP30, em Belém, há alguns países que não fizeram o dever de casa e ainda não apresentaram os NDCs (...). Sem o conjunto de NDCs, o planeta caminha no escuro. Só com o quadro completa de NDCs, saberemos para onde estamos indo", afirmou o presidente, durante seu discurso na 80ª Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos.

No NDC apresentado pelo Brasil, enfatizou Lula, é previsto que o país estaria comprometido em zerar o desmatamento até 2030 e reduzir, "entre 59 e 67%, as emissões de gases de efeito estufa em todos os setores da economia.

Em seu discurso na ONU, Lula enfatizou que a apresentação do NDC será forma de os líderes mundiais provarem que ouvem a ciência para tomar decisões de combate às mudanças climáticas. Esse documento também servirá como base para que chefes de Estados comuniquem estratégias climáticas durante a COP30, prevista para novembro, em Belém.

“Se não tomarmos decisão, a sociedade vai parar de acreditar nos seus líderes e, ao invés de nós fortalecermos a luta contra o aquecimento global, a gente vai ajudar o descrédito na política, no multilateralismo e na democracia”, disse.

Negacionismo

O líder brasileiro também comentou que políticas que negam fatos como aquecimento global a ações protecionistas de Estados têm como fim o combate ao multilateralismo.

"O negacionismo que enfrentamos é não apenas climático. O que enfrentamos também é o negacionismo multilateral", afirmou o presidente.

Segundo Lula, caso não sejam apresentados os NDCs até a COP30, o negacionismo climático poderá vencer a humanidade. “E todos nós perderemos. Por isso, a bola está com a COP30 de Belém, e eu espero contar com todos vocês”, completou.

