Deputada, vereadora e outros brasileiros são atacados na Flotilla rumo a Gaza

Luizianne Lins tem gravado vídeos sobre a situação da flotilha, expondo todo o problema vivenciado - (crédito: Reprodução/Instagram)

A expedição internacional Global Sumud Flotilla (GSF), que tenta romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza levando alimentos, água e medicamentos, vem sendo alvo de sucessivos ataques desde o início de setembro. Entre os tripulantes estão brasileiros, incluindo a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), a vereadora Mariana Conti (PSOL-Campinas), a dirigente Gabrielle Tolotti (PSOL-RS), o militante Nicolas Calabrese e o ativista Thiago Ávila.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Paranormal mais famoso do mundo diz que drones na Dinamarca são de aliens



De acordo com um ofício encaminhado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, as embarcações enfrentaram episódios graves de violência. No dia 9 de setembro, um dos navios foi atingido por um drone em águas tunisianas, resultando em incêndio e danos estruturais. Já na última terça-feira (23/9), próximo à ilha de Creta, na Grécia, mais de dez explosões atingiram os barcos.

Leia também: Alckmin sobre eleições de 2026: Lula é o candidato natural e tem o que mostrar



Os relatos incluem vigilância por drones, lançamento de explosivos e químicos, além de interferências nos sistemas de comunicação de emergência. O coordenador da delegação brasileira informou que cápsulas com líquidos irritantes e granadas de luz foram lançadas contra as embarcações. “Arde ao contato da pele”, descreveu. A organização atribui os ataques a Israel, que não confirma a autoria.

Leia também: Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca

Em suas redes sociais, a deputada Luizianne Lins relatou a gravidade da situação nesta sexta-feira (26/9). “Imagina que você está na madrugada, às 2 horas, no meio do Mediterrâneo, onde não se vê terra, nem de um lado, nem do outro. Ter que passar por ataques covardes, de um inimigo que ataca a noite e não mostra sequer o rosto, ataca com drones”, disse.

A parlamentar também destacou os motivos da participação na iniciativa. “Nós estamos indo porque nunca houve uma catástrofe tão grave, pelo menos no século 21, que é o genocídio praticado por Israel em Gaza. Já são milhares de palestinos que são assassinados diariamente”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O documento encaminhado ao governo brasileiro cobra uma posição firme em defesa dos cidadãos do país que integram a flotilha. “Não há tempo a perder. A cada hora que se adia uma ação concreta, aumenta o risco de tragédia. Não se trata apenas de proteger vidas brasileiras, trata-se de afirmar o Brasil como nação soberana, solidária e digna de respeito internacional”, diz o texto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luizianne Lins (@luiziannelinspt)

Leia também: Netanyahu discursa na ONU em meio à debandada de comitivas

