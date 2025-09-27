InícioMundo
Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca

Os misteriosos avistamentos de drones na Dinamarca e Noruega levaram ao fechamento de vários aeroportos

(L-R) Denmark's Defence Minister Troels Lund Poulsen, Denmark's Minister of Justice Peter Hummelgaard, Denmark's National Police Chief Thorkild Fogde and Denmark's Chief of Defence Michael Hyldgaard hold a press conference on the recent drone activities at several airports in Denmark, at the Ministry of Defence in Copenhagen on September 25, 2025. Drone flights that caused Danish airports to close on two nights this week were a systematic and hybrid operation by a "professional actor," the country's defence minister said. (Photo by Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT / DENMARK OUT / DENMARK OUT - (crédito: AFP)

Drones de origem desconhecida foram avistados na sexta-feira (26) à noite sobre a maior base militar da Dinamarca, informou a polícia neste sábado (27), o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo descreveu esta semana como um "ataque híbrido". 

A vizinha Noruega também investiga "possíveis observações de drones" na manhã deste sábado perto de sua maior base militar, Orland, onde seus caças F-35 estão estacionados.

Os misteriosos avistamentos de drones na Dinamarca e Noruega levaram ao fechamento de vários aeroportos.

Copenhague sediará uma cúpula da União Europeia reunindo chefes de Governo na quarta e quinta-feira, e o governo dinamarquês aceitou a oferta da Suécia de fornecer sua tecnologia antidrones para garantir o bom andamento da reunião. 

As autoridades dinamarquesas confirmaram à AFP "um incidente por volta das 20h15 (15h15 no horário de Brasília) que durou várias horas. Um ou dois drones foram avistados do lado de fora e acima da base aérea", referindo-se à base militar de Karup.

O porta-voz da polícia Simon Skelsjaer disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos. 

A polícia e o exército trabalham juntos na investigação, afirmou Skelsjaer. 

A base de Karup compartilha suas pistas com o Aeroporto de Midtjylland, que teve que fechar brevemente, embora nenhum voo tenha sido afetado pois não havia voos comerciais programados, acrescentou Skelsjaer.

"Enxame" de drones

Na Noruega, o exército uniu forças com a polícia para determinar se tratava-se realmente de drones. 

"Provavelmente são drones, mas a investigação determinará o que era. Por enquanto, estamos tratando o caso como uma observação de drones", disse Brynjar Stordal, porta-voz do quartel-general conjunto da Noruega, à AFP.

"Pelo menos dois drones" voaram em uma área restrita perto da base "por aproximadamente uma hora" antes de desaparecerem, afirmou. "Não os interceptamos." 

A polícia do condado de Nordland, no norte da Noruega, anunciou que estenderia temporariamente as restrições aéreas e terrestres para drones e outros veículos aéreos não tripulados para 10 quilômetros ao redor de quatro aeroportos que atendem voos regionais, internacionais e militares, até o meio-dia de segunda-feira. 

Em um comunicado, a polícia afirmou que a medida era "uma medida de precaução" e que nenhum drone havia sido observado na região neste sábado.

Os avistamentos de drones em países nórdicos no início desta semana ocorreram após incursões de tais dispositivos em território polonês e romeno e a violação do espaço aéreo da Estônia por caças russos, o que aumentou as tensões no contexto da invasão russa da Ucrânia.

A Alemanha anunciou neste sábado que autorizará suas forças armadas a derrubar drones em caso de intrusão em seu território, após um "enxame" de dispositivos de origem desconhecida ter sido detectado no norte do país no dia anterior.

"Ameaça" da Rússia

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, declarou em uma mensagem de vídeo na quinta-feira que o país foi "vítima de ataques híbridos", referindo-se a uma forma de guerra não convencional, apontando diretamente para a Rússia. 

"Há um país que representa uma ameaça à segurança da Europa, e esse país é a Rússia", declarou. 

Moscou rejeitou "firmemente" qualquer envolvimento nos incidentes na Dinamarca. Sua embaixada em Copenhague chamou os eventos de "provocação encenada" em uma mensagem publicada nas redes sociais. 

O ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, declarou no início desta semana que o objetivo desses ataques era "semear o medo, criar divisões e nos assustar". 

Os voos de drones começaram dias depois de a Dinamarca anunciar que adquiriria armas de precisão de longo alcance pela primeira vez, argumentando que a Rússia representaria uma ameaça "nos próximos anos". 

Hummelgaard acrescentou que Copenhague também ganharia novas capacidades para detectar e neutralizar drones.

Ministros da Defesa de uma dúzia de países da UE concordaram na sexta-feira que a criação de um "muro antidrones" é uma prioridade. 

"Precisamos agir rapidamente", disse o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, em entrevista à AFP. "E precisamos aprender todas as lições da Ucrânia e construir esse muro antidrones junto com a Ucrânia." 

Por AFP
27/09/2025
