Alckmin diz que avanço do diálogo vai melhor muito a relação entre Brasil e EUA

"O Brasil não é problema para os EUA. Do G20, só com 3 países os EUA têm superavit: Reino Unido, Austrália e Brasil", frisou - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse que o governo está otimista com o avanço das conversas com os Estados Unidos e a possível reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. O encontro, que ainda não tem data e local definidos, pode ajudar a melhorar “muito” a relação entre os dois países, estremecida com o tarifaço, segundo o ministro.

“Com esse bom encontro, como o presidente Trump mesmo disse, que deu uma química entre ele e o presidente Lula, eu acho que nós teremos novos passos e temos bons argumentos, porque o Brasil não é problema para os EUA. Do G20, só com 3 países os EUA têm superavit: Reino Unido, Austrália e Brasil”, destacou o vice, nesta segunda-feira (29/9), em entrevista à Rádio CBN.

Alckmin não confirmou onde e quando deve ocorrer a reunião e se ele vai estar presente. Desde o início do tarifaço, o vice-presidente tem se colocado na linha de frente das negociações com os norte-americanos para tentar evitar novas tarifas ao país.

Apesar disso, voltou a afirmar que a movimentação feita pelos dois presidentes na semana passada, durante a Cúpula das Nações Unidas (ONU), em Nova York, foi um “passo importante” para a tentativa de chegar a um entendimento.

Terrar raras

O ministro da Indústria ainda comentou sobre a possibilidade de colocar em mesa questão dos minerais estratégicos, também chamados de “terras-raras”, que são considerados fundamentais para a transição energética. Os EUA, além de outras nações, demonstram interesse em importar esses minerais e o Brasil é uma das principais fontes desses produtos no mundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O governo acabou de lançar o programa Redata, que é para atrair data center. E data center consome muita energia. Então, nós temos boas possibilidades, isenção de impostos para aqueles equipamentos que não têm produção nacional. É um grande estímulo para trazer data center para o Brasil e a gente poder ter investimentos que extrapolem trilhão de reais e minerais estratégicos é uma dessas áreas importantíssimas”, comentou, Alckmin.

STF

Durante o programa, também falou sobre a questão política do tarifaço, que envolve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sanções dos EUA a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o vice, não deve haver relações entre uma decisão da Suprema Corte, com política de importação, de natureza regulatória. “Tarifa de importação é política regulatória. Não tem nada a ver com decisão de Suprema Corte”, disse o ministro, que completou: “Mas acho que a abertura e o avanço do diálogo vai melhorar muito a relação Brasil-EUA”.