ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

ONU: Janja repete blazer com bordado Tatreez em homenagem às palestinas

A primeira-dama publicou em suas redes sociais o motivo do blazer que vestiu na Assembleia Geral da ONU 2025. Especialista diz que a escolha reflete um posicionamento político atual

Janja ao lado de Lula, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, em Nova York - (crédito: Brendan Smilalowski/AFP)
A primeira-dama do Brasil, Janja Lula, esteve presente na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (23/9), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como em outras ocasiões formais, sua vestimenta chamou atenção do público.

Janja veste blazer em homenagem às mulheres palestinas em Assembleia Geral da ONU
Janja veste blazer em homenagem às mulheres palestinas em Assembleia Geral da ONU (foto: reprodução redes sociais)

Em suas redes sociais, Janja explicou especialmente sobre o blazer vermelho com bordado Tatreez. "Por mais um ano, trago as mulheres palestinas junto a mim na Abertura da Assembleia Geral da ONU. Me visto com o tradicional bordado Tatreez, feito por mãos majoritariamente femininas, ao longo dos séculos", escreveu na legenda no Instagram.

Em entrevista ao Correio, o consultor de imagem Gustavo Roccha destaca que a peça carrega muita força e que na moda serve para contar histórias. "Vermelho é uma cor forte! Associada ao poder, à coragem e à emoção. Também pode ser um ato político e de muita representatividade para as diversas questões que vivemos no mundo. A moda dá o recado muitas vezes sem precisar que a pessoa abra a boca", explica.

Segundo o especialista, o casaco palestino foi usado pela Janja pela primeira vez no mesmo encontro, em 2024. "A repercussão que isso está tendo mostra que as pessoas estão ligadas e que, mesmo sem falar nada, a primeira-dama demonstra de que lado está da história. Afinal, o momento é muito delicado, com o conflito entre Israel e o Hamas", diz Gustavo.

Ao avaliar a ocasião, o consultor acredita que a aposta da primeira-dama é uma quebra de paradigmas. "A gente está acostumado a ver normalmente uma assembleia com todos muito mais formais e em cores mais sóbrias. A Janja, desde sempre, tem se vestido de maneira diferente do que as convencionalidades estão acostumadas. Fora isso, acredito que o Brasil está numa fase que tem sido chamado a se posicionar", comentou Roccha.

 

Por Luciana Corrêa
postado em 23/09/2025 13:42 / atualizado em 23/09/2025 14:08
