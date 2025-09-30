Em discurso, nova ministra do STM destaca compromisso com igualdade de gênero

Em discurso de posse no Superior Tribunal Militar (STM), nesta terça-feira (30/9), a ministra Verônica Abdalla Sterman afirmou que assumir uma cadeira na Corte é uma conquista coletiva das mulheres. Ela destacou que a presença dela representa um marco simbólico para a igualdade de gênero no Judiciário e se comprometeu a trabalhar com celeridade e equilíbrio.

Leia também: Verônica Abdalla Sterman toma posse como nova ministra do STM



“Sou apenas a segunda mulher a compor este tribunal desde a sua fundação. Esse dado fala muito: é uma conquista a ser celebrada, mas também um convite à reflexão”, disse. A nova ministra frisou que sua atuação será guiada por valores de imparcialidade, rigor técnico e celeridade nas decisões.

“Uma decisão correta, mas tardia, perde sua razão de ser. É por isso que assumo aqui também o compromisso da celeridade, para que cada cidadão encontre no meu gabinete não apenas rigor técnico, mas também respostas rápidas e efetivas”, declarou.

Verônica também destacou o caráter democrático da composição do STM, que reúne ministros de origem militar e da sociedade civil.

“Essa pluralidade oxigena e fortalece as decisões da Justiça Militar. Venho da advocacia, da prática diária da defesa criminal, onde vi de perto como funciona o Judiciário — suas virtudes e seus méritos, mas também seus desafios e urgências”, afirmou, ressaltando que sua experiência trará uma visão complementar ao STM.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para ela, a paridade de gênero deve ser entendida como pressuposto de uma democracia madura, não apenas como conquista pontual.

“Que nossas filhas e netas encontrem um Judiciário em que a igualdade seja natural, cotidiana e corriqueira. Cada cadeira conquistada por uma mulher mostra às próximas gerações que este é, sim, um espaço nosso, legítimo, constitucional e democrático”, ressaltou.

Verônica Abdalla defendeu o diálogo, a serenidade e a razoabilidade como caminhos para fortalecer o Judiciário e homenageou aqueles que abriram oportunidades antes dela.

“Hoje, celebro, mas sobretudo renovo o compromisso de servir. Que saibamos cultivar a coragem para avançar, a generosidade para ouvir, a firmeza para decidir e a humildade para aprender. É com este espírito que assumo esta responsabilidade perante esta Corte e perante o Brasil”, concluiu.

Leia também: Condenação de Bolsonaro e generais golpistas deixa STM na berlinda

Ela assume a vaga destinada à advocacia, aberta com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira em abril deste ano. O nome da nova ministra foi confirmado pelo Senado Federal, após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e votação em Plenário, que registrou 51 votos favoráveis e 16 contrários.

A cerimônia de posse de Verônica Abdalla foi marcada por ampla representatividade institucional. Estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, além de outros integrantes da Corte como Dias Toffoli e Cristiano Zanin.