Lula diz que COP30 não será "do luxo" e cita problemas de Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (2/10) que a COP30 não será a “COP do Luxo”, mas a “COP da Verdade”, ao apontar problemas enfrentados pela cidade-sede, Belém, no Pará.

O petista disse que sabia dos problemas da capital paraense, citando a pobreza e problemas de drenagem, e que não há problema se os estrangeiros forem picados por mosquitos. O presidente participou de evento em Breves (PA) para inaugurar obras da educação.

“Não vai ser a COP do Luxo. É a COP da Verdade, em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Eu quero saber se os presidentes Trump (EUA), Xi Jinping (China), Macron (França) estão preocupados em resolver o problema da situação climática”, declarou Lula.

“Nós vamos fazer a melhor COP da história da COP nesse país. A melhor COP. Com todos os problemas que a gente tem. Até com carapanã (mosquito) picando um gringo, não tem problema. Eles têm que saber como é que a gente vive”, acrescentou.

‘Vou dormir em um barco’

A realização da COP30 em Belém enfrenta desafios como a falta de infraestrutura e os altos preços de hospedagem. Países chegaram a pedir ao governo brasileiro que o evento fosse realizado em outra cidade por conta dos preços abusivos na rede hoteleira.

Em seu discurso, o presidente Lula disse que sabia os problemas de Belém quando aceitou apresentar a cidade como sede para a conferência internacional. Ele afirmou ainda que não ficará hospedado em hotéis, mas em um barco.

“Eu falei para a (primeira-dama) Janja, eu não vou nem para hotel. Eu vou dormir em um barco, porque, enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando”, comentou. Há hotéis, inclusive de luxo, instalados em barcos na capital paraense para a COP30.

