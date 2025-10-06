Ex de Thiaguinho, Fernanda Souza cai no choro durante show do pagodeiro

Fernanda Souza prestigiou o show "Tardezinha" neste domingo (5), em São Paulo.
A apresentação de Thiaguinho, seu ex-marido, contou com a presença da atriz e apresentadora na área VIP, onde ela cantou todas as músicas com entusiasmo, se emocionou e chegou às lágrimas em alguns momentos. Ela vestia uma blusa com bolinhas brancas.
Apesar do término em outubro de 2019, Fernanda e Thiaguinho seguem mantendo uma relação de amizade.
Prova disso são as interações frequentes entre os dois nas redes sociais, marcadas por curtidas, comentários e demonstrações públicas de afeto e respeito mútuo.
Atualmente, Thiaguinho vive um relacionamento com a ex-BBB Carol Peixinho. O casal tornou público o namoro em fevereiro de 2022 e, recentemente, celebrou a chegada do filho Bento, nascido em 19 de setembro.
fernanda souza no tardezinha ???? pic.twitter.com/9JxFKrJFeO— rebecca (@emerickr_) October 5, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Odete Roitman desce na 'boquinha da garrafa' e imagens chocam o público
- Mariana Morais Ex de Virginia Fonseca se pronuncia após atropelar mulher em cruzamento
- Mariana Morais Autora de 'Vale Tudo' faz revelação inusitada sobre morte de Odete Roitman
- Mariana Morais Gustavo Mioto surpreende ao desprezar Ana Castela em seu show; veja
- Mariana Morais Homem adotado ilegalmente por Leonardo e Poliana expõe toda verdade
- Mariana Morais Irmão da ex-Fazenda Sthe Matos é preso em Salvador e motivo vem à tona