Ex de Thiaguinho, Fernanda Souza cai no choro durante show do pagodeiro

Fernanda Souza, ex de Thiaguinho, cai no choro durante show do pagodeiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fernanda Souza prestigiou o show "Tardezinha" neste domingo (5), em São Paulo.

A apresentação de Thiaguinho, seu ex-marido, contou com a presença da atriz e apresentadora na área VIP, onde ela cantou todas as músicas com entusiasmo, se emocionou e chegou às lágrimas em alguns momentos. Ela vestia uma blusa com bolinhas brancas.

Apesar do término em outubro de 2019, Fernanda e Thiaguinho seguem mantendo uma relação de amizade.

Prova disso são as interações frequentes entre os dois nas redes sociais, marcadas por curtidas, comentários e demonstrações públicas de afeto e respeito mútuo.

Atualmente, Thiaguinho vive um relacionamento com a ex-BBB Carol Peixinho. O casal tornou público o namoro em fevereiro de 2022 e, recentemente, celebrou a chegada do filho Bento, nascido em 19 de setembro.