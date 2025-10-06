Ator da Globo é hospitalizado às pressas e diagnóstico preocupante vem à tona

Samuel de Assis recorreu às redes sociais neste domingo (5/10) para explicar aos fãs o motivo de sua internação no Rio de Janeiro.
O ator revelou que sofreu um pico de pressão causado por estresse e excesso de trabalho, e procurou atendimento médico para realizar monitoramento.
De acordo com o próprio relato, o ator — que já convive com a hipertensão — identificou os sinais do problema e decidiu agir com cautela.
“Eu tô ótimo, agora. O que eu tive foi um pico de pressão por um estresse absoluto, muito trabalho, muita coisa pra fazer e resolver, caí. Pressão foi lá pro alto e falei: ‘É melhor ir para o hospital para monitorar e cuidar’. Tô aqui e amanhã tô em casa”, contou em vídeo publicado nos stories do Instagram.
Durante o atendimento médico, o clima foi leve. Enfermeiras que acompanhavam o atendimento entraram no quarto e pediram selfies com Samuel, que respondeu com simpatia aos pedidos.
