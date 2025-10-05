Caiado sobre Ciro Nogueira: "Não tem força para se reeleger no seu estado"

Caiado desaprovou a entrevista de Ciro falando sobre as candidaturas da direita para 2026 - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, usou as redes sociais para criticar o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. Caiado desaprovou a entrevista de Ciro falando sobre as candidaturas da direita para 2026.



O governador goiano comentou ainda que os demais candidatos respeitam a opinião do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, diferente de Ciro Nogueira, estão com eles desde a primeira eleição em 2018. Caiado citou ainda pesquisas no Piauí, afirmando que o senador não terá forças para se reeleger no ano que vem.

"Antônio Carlos Magalhães nos ensinava que, para ter voz nacional, é preciso ser respeitado em seu estado. Lembro ao Ciro que tenho 88% de aprovação em Goiás nos últimos três anos, a maior entre todos os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem forças sequer para se reeleger senador no seu estado, o nosso querido Piauí", pontuou.



Para Caiado, Ciro quer fincar o posto como vice-presidente em uma possível chapa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e por isso, "vetou" os demais governadores que são pré-candidatos ao pleito.

"A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa, e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula", disse Caiado.

Sobre a entrevista do senador Ciro Nogueira hoje ao Globo, quero dizer o seguinte:



— Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) October 5, 2025

Relação ambígua

O partido do governador Ronaldo Caiado, União Brasil, se federou ao Progressistas este ano e a federação União Progressistas (UPb) anunciou um desembarque do governo que resultou no pedido de demissão do ministro do Turismo Celso Sabino. Entretanto, até o momento, o ministro do Esportes, André Fufuca, não deu sinais de que deixará o cargo. Ao Correio, Caiado disse que espera que o PP cumpra o que foi acordado.