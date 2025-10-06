Elvis no plenário? Vereadores dançam ao som de "Suspicious minds"

Dois vereadores de São Caetano do Sul (SP), na Região Metropolitana da capital paulista, foram flagrados dançando sobre mesas do plenário da Câmara Municipal da cidade na quinta-feira (2/10), e o vídeo viralizou nas redes sociais.
Quem aparece nas imagens são os vereadores Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD). O primeiro presidiu a reunião, uma sessão solene de celebração do Dia Nacional da Pessoa Idosa.
Após a sessão, veio o momento de descontração registrado em vídeo. Ao fundo, é possível ver um cover de Elvis Presley cantando Suspicious minds.
São Caetano do Sul, inclusive, instituiu o 16 de agosto como Dia do Elvis Presley, em projeto de lei do vereador Gilberto Costa (PP).
Punição?
A Mesa Diretora da Câmara afirmou que vai tomar providências e apurar o caso como quebra de decoro parlamentar.
"Nós estamos averiguando os fatos para que depois a gente tome algumas medidas para que não ocorra mais o fato. Os vereadores vão ser notificados. Também estou conversando com os demais vereadores porque nós não temos uma comissão de ética formulada na Câmara. Quando precisa, a gente monta uma provisória", disse Carlos Humberto Seraphim (PL), presidente da Casa.