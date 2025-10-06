"Todos saem ganhando", diz Hugo Motta sobre telefonema de Trump

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) afirmou que se sente feliz e satisfeito com a conversa entre os presidentes do Brasil e Estados Unidos, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (6/10). Em publicação nas redes sociais, o parlamentar comentou que "todos saem ganhando” com com a retomada do diálogo bilateral.

Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e EUA. Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) October 6, 2025

"Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e EUA. Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais”, disse Motta, na rede X.

Conversa de Lula e Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente Lula. Entre os assuntos da converas de 30 minutos destacam-se o tarifaço dos EUA sobre os produtos brasileiros e a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas (COP 30), que acontece em novembro em Belém.

O telefonema teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Sidônio Palmeira (Secom).

Haddad comentou para a imprensa que o encontro foi "positivo”. E Alckmin afirmou que o encontro foi "melhor do que o esperado".

