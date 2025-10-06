InícioPolítica
Tarifaço

"Todos saem ganhando", diz Hugo Motta sobre telefonema de Trump

O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse estar feliz com o telefonema de Trump para Lula, realizado na manhã desta segunda-feira (6/10), e elogiou que "diálogo e diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e EUA"

Em novo momento, Motta tenta superar pautas impopulares e votar propostas ‘positivas’ - (crédito: Platobr Politica)
Em novo momento, Motta tenta superar pautas impopulares e votar propostas ‘positivas’ - (crédito: Platobr Politica)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) afirmou que se sente feliz e satisfeito com a conversa entre os presidentes do Brasil e Estados Unidos, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (6/10). Em publicação nas redes sociais, o parlamentar comentou que "todos saem ganhando” com com a retomada do diálogo bilateral.

"Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e EUA. Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais”, disse Motta, na rede X.

Conversa de Lula e Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente Lula. Entre os assuntos da converas de 30 minutos destacam-se o tarifaço dos EUA sobre os produtos brasileiros e a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas (COP 30), que acontece em novembro em Belém.

O telefonema teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Sidônio Palmeira (Secom). 

Haddad comentou para a imprensa que o encontro foi "positivo”. E Alckmin afirmou que o encontro foi "melhor do que o esperado". 

*Estagiária sob a supervisão de Rosana Hessel

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

 
 

 

  • Google Discover Icon
LC
LC

Letícia Corrêa

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa
postado em 06/10/2025 17:21
SIGA
x