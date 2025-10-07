Moraes autoriza visita de Ciro Nogueira e da cúpula do PL a Bolsonaro

O senador e presidente do Partido Progressista (PP), Ciro Nogueira, foi um dos autorizados a visitar Bolsonaro - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira (7/10), a visita de sete autoridades ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Condenado por cinco crimes diferentes, inclusive por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar onde mora, no Jardim Botânico, área nobre de Brasília.

O grupo de autorizados inclui o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira; o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto; o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante; além dos deputados federais Marcos Pontes e Márcio Bitar. O vice-presidente do PL de Rondônia, Bruno Sheid, e Marcus Antonio Ibiapina, um assessor de Valdemar, são outros visitantes autorizados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme noticiado pela CNN, Ciro Nogueira foi quem fez um pedido de visita ao Supremo. O comunicado foi feito na noite da última segunda-feira (6/10). O contato ocorreu depois de fala de Nogueira sobre os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Jr.. De acordo com o senador, os dois são os nomes "viáveis" para disputar as eleições de 2026.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em casa desde agosto passado. A sentença foi dada após descumprimento de medidas cautelares. O ex-presidente está proibido de falar ao celular e usar redes sociais. Todas as visitas no Jardim Botânico só podem ocorrer mediante a autorização do Supremo.