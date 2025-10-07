"Vamos aguardar um pouquinho", diz Alckmin sobre avanço na negociação Brasil-EUA

Segundo Geraldo Alckmin, "não há justificativa para o tarifaço" - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, nesta terça-feira (7/10), que o governo irá aguardar para refletir sobre os próximos passos na relação do Brasil com os Estados Unidos. Ele reiterou que a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump, foi "muito boa”.

“Vamos aguardar um pouquinho, o telefonema do presidente Lula e do presidente Trump foi ontem, foi muito bom. Vamos aguardar agora os próximos passos”, disse o ministro à imprensa.

Alckmin irá receber, nesta tarde, empresários catarinenses de setores afetados pelo tarifaço. O encontro tem o intuito de debater sobre os impactos das tarifas em madeireiras e moveleiras.

“O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que coordena as tratativas comerciais entre Brasil e Estados Unidos, vai se reunir com o setor moveleiro, com o setor da madeira de Santa Catarina e com a nossa bancada federal. As entidades empresariais estão convidadas a participar desta audiência”, publicou hoje nas redes sociais o deputado Pedro Uczai (PT-SC).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi outro a comentar, nesta terça, sobre o telefonema de Lula e Trump. "Independentemente de quem seja designado, a diplomacia brasileira, com os argumentos que tem, vai saber superar esse momento. Os fatos são muito favoráveis à parceria, em todos os aspectos, inclusive no que concerne em vantagens que os EUA têm em estabelecer relações com o Brasil", disse Haddad, em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, da EBC.

