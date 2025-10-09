CPMI do INSS: Viana cobra "urgência" na convocação de irmão de Lula

Frei Chico é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente do Sindnapi, alvo de investigação pela CPMI do INSS - (crédito: Reprodução/ Sindnapi)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta quinta-feira (9/10) que pretende colocar em votação, na próxima semana, o requerimento para convocar José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Viana classificou a convocação como “urgente” e disse que o depoimento é essencial para esclarecer dúvidas sobre a atuação do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), entidade da qual Frei Chico é vice-presidente.

“Entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa esclarecer os pontos que foram colocados e qual a participação, especialmente, nas decisões que foram tomadas”, declarou o presidente da CPMI.

A fala de Viana ocorreu durante a oitiva de Milton Baptista de Souza Filho, presidente do Sindnapi. O dirigente, no entanto, optou por permanecer em silêncio diante da maioria das perguntas feitas pelos parlamentares. O comportamento do depoente provocou um breve tumulto na reunião.

O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), reagiu à postura de Milton e afirmou que, caso o silêncio fosse mantido, seria necessário ouvir Frei Chico. “O senhor é quem vai destrinchar qual a posição dele no Sindnapi. Está na sua mão a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI”, afirmou o relator.

A declaração gerou reação imediata do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que acusou Gaspar de tentar intimidar o depoente. “Quem decide se alguém vai vir aqui ou não é a comissão, é o plenário da CPMI”, rebateu o petista.

Alvo político e foco das investigações

O Sindnapi se tornou um dos principais alvos da oposição na CPMI do INSS por manter vínculos com familiares do presidente Lula. Frei Chico, sindicalista histórico, é vice-presidente da entidade, mas ainda não teve a convocação aprovada pela comissão. Até o momento, os parlamentares têm priorizado ouvir dirigentes e autoridades diretamente citados nos requerimentos de investigação.

Apesar de a entidade ser investigada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), Frei Chico não figura entre os nomes investigados. Ainda assim, sua eventual oitiva é vista por integrantes da oposição como uma oportunidade de avançar na apuração sobre supostos desvios e irregularidades em convênios e repasses ao sindicato.

Viana disse que deve pautar o requerimento de convocação na próxima reunião da CPMI, marcada para quinta-feira (16). O resultado da votação, segundo ele, “será importante para garantir transparência e equilíbrio” nas apurações.