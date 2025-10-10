Valdemar confirma reunião de aliados em SP para discutir projeto de anistia a Bolsonaro

"Todo mundo quer a anistia. Nunca o Brasil viveu uma situação dessa. É uma injustiça o que estão fazendo com o Bolsonaro", disse presidente do PL - (crédito: Beto Barata/PL)

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, confirmou em entrevista ao Correio nesta sexta-feira (10/10) que uma reunião está marcada para a próxima segunda-feira (13), em São Paulo, com o objetivo de discutir a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro deve reunir governadores e líderes de diferentes partidos em torno de uma pauta que pode redefinir o cenário político da direita brasileira.

Segundo ele, o secretário-geral do PL, Rogério Marinho, foi designado para conduzir as tratativas em nome do partido. A pauta principal será o avanço de uma proposta de anistia que, de acordo com Valdemar, “pode mudar todo o jogo político” em torno da inelegibilidade e da prisão de Bolsonaro.

“Vai ter uma reunião segunda-feira em São Paulo, com o governador Tarcísio. Vão o Ciro Nogueira (PP), o Antonio Rueda (presidente do partido União Brasil), Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Gilberto Kassab (Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo). Eu não vou porque tenho outro compromisso, mas o Rogério Marinho (PL-RN) vai representar o partido. E eles vão discutir a anistia do Bolsonaro”, afirmou.

“Se nós aprovarmos a anistia, muda todo o jogo. Vamos levar uma proposta ao Congresso e buscar maioria para isso. É a nossa esperança”, enfatizou.

Governadores na articulação

Valdemar destacou que o movimento não se restringe ao PL. Governadores aliados, como Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Ratinho Junior (PR), Ronaldo Caiado (GO), estariam empenhados em apoiar a iniciativa. “Todo mundo quer a anistia. Nunca o Brasil viveu uma situação dessa. É uma injustiça o que estão fazendo com o Bolsonaro”, afirmou.

O presidente do PL também voltou a defender que o ex-presidente está sendo “julgado no lugar errado” e criticou o grande número de ações movidas contra ele. “Ele tem quase 800 processos. Qualquer um entra com ação popular contra o presidente e não paga nada. É um absurdo”, disse.

Prisão

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em setembro, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Nos bastidores, o PL e aliados têm atuado para questionar decisões judiciais e tentar reabilitar politicamente o ex-presidente.

Durante a entrevista, Valdemar mencionou também o papel do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que, segundo ele, fica a cargo das articulações internacionais, incluindo contatos com aliados do presidente norte-americano Donald Trump. “O Eduardo está encarregado dessa ação lá fora. Ele precisa saber, porque se a anistia passar, muda todo o jogo”, comentou.

Cenário eleitoral

Questionado pelo Correio sobre o futuro político de Bolsonaro e possíveis nomes alternativos, Valdemar Costa Neto afirmou que o partido seguirá as decisões do ex-presidente. “Se o Bolsonaro disser que o poste é candidato, eu ponho o poste. Metade do que o partido é hoje nós construímos, a outra metade ele construiu sozinho”, disse.

“Muitas chapas seriam boas. A de Tarcísio e Michelle, por exemplo, seria uma delas”, afirmou. O presidente do PL também confirmou que visitará Bolsonaro no dia 20, para discutir os próximos passos. “Se Deus quiser, vai dar certo. Nós vamos trabalhar pra valer pela anistia”, concluiu.

A reunião ocorre em meio ao avanço de projetos de anistia no Congresso, defendidos por parlamentares do PL e aliados de Bolsonaro. As propostas buscam perdoar condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e reverter punições impostas a apoiadores do ex-presidente.