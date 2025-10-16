Cancelamento de sessão do Congresso foi uma "vitória", diz Humberto Costa

Senador Humberto Costa (centro) disse ter confiança de que o governo conseguirá um "bom acordo" sobre os vetos ao Novo Licenciamento Ambiental - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador e ex-presidente do PT Humberto Costa (PT-PE) comemorou nesta quinta-feira (16/10) o cancelamento da sessão do Congresso que iria apreciar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Nova Lei de Licenciamento Ambiental. O governo passou a semana tentando evitar que os vetos fossem apreciados porque a tendência era que a maioria (eram 63) fosse derrubada.

“Muito provavelmente, esses vetos seriam derrubados pela extrema-direita e pelo Centrão em favor da devastação de áreas preservadas, como a Floresta Amazônica, o que seria péssimo para o Brasil e para o mundo, especialmente às vésperas da COP30, que ocorre no mês que vem em Belém”, disse Humberto Costa.

A proximidade com a COP foi um argumento amplamente utilizado pelos governistas na última semana. Ao Correio, líderes de partidos alinhados ao Planalto disseram ao longo da quarta-feira (15) que trabalhavam para “sensibilizar” o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pelo adiamento da sessão.

A ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), também ex-presidente do PT e atual responsável pela articulação política do governo, entrou em campo. Ela se reuniu com Alcolumbre na segunda-feira (13) também com o objetivo de tentar evitar a votação.

Até a noite de ontem, a sessão estava confirmada. O anúncio do cancelamento veio na manhã desta quinta. Em nota, Alcolumbre disse que atendeu a um pedido da liderança do governo no Congresso, que é chefiada pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que também se reuniu com o presidente do Senado ao longo dos últimos dias.

“Nosso governo entrou em campo para negociar um acordo que evite uma tragédia ambiental e com isso, foi possível cancelar a sessão que ocorreria na manhã desta quinta-feira. (...) Nós estamos confiantes de que chegaremos a um bom acordo”, disse Humberto Costa.

