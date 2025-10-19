Buscando novo mandato, Mateus Simões, vice-governador de MG, se filia ao PSD

Entre os pré-candidatos, chama a atenção o fato de Mateus Simões tornar-se correligionário de Pacheco, senador aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 4/11/22)

O PSD filiará Mateus Simões (Novo), vice-governador de Minas Gerais, em um evento previsto para o próximo dia 27 de outubro, em Belo Horizonte. Além de Simões, participam da cerimônia o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Correligionário do atual governador mineiro, Simões é pré-candidato ao Executivo de Minas Gerais. A ida para o PSD foi justificada por ele como movimento necessário para "garantir a sucessão do governador Romeu Zema e a continuidade do nosso projeto de transformação."

Essa explicação foi enviada por Mateus Simões, nesta semana, a um grupo de WhatsApp com políticos do Novo. Além do objetivo de suceder a gestão Zema em Minas, a mudança de partido de Simões visará o enfrentamento de "candidaturas aventureiras e o retorno dos que tanto prejudicaram Minas no passado".

A menos de um ano para as eleições de 2026, o tabuleiro mineiro também conta com outros possíveis candidaturas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), do senador Cleitinho (Republicanos-MG), do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) e do senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD).

Entre os pré-candidatos, chama a atenção o fato de Mateus Simões tornar-se correligionário de Pacheco, senador aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e um dos principais nomes endossados por lideranças petistas para concorrer ao governo mineiro.

PSD tem impasses com o Planalto

Apesar do PSD fazer parte da base de apoio do governo Lula no Congresso e ter ministros no primeiro escalão do governo como o de Agropecuária, Carlos Fávaro, o de Pesca, André de Paula, e o de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o partido demonstra divisão interna. No PSD, há parlamentares federais que votam consistentemente contra as pautas do governo.

Confira a íntegra da mensagem enviada por Mateus Simões ao grupo de políticos do Novo:

"Durante os últimos dez anos, estive completamente imerso em um projeto que considero até hoje o mais inovador da política brasileira: o NOVO. O tempo passou, o partido evoluiu e, nesse processo, tive a oportunidade de me desenvolver e construir minha trajetória. Devo muito aos que caminharam comigo e acredito que, da minha forma, também contribuí para que o NOVO completasse esse primeiro ciclo. Erramos, acertamos, mas acima de tudo aprendemos.

A minha eleição, em 2016, como o primeiro vereador do NOVO em Minas Gerais, a vitória do governador Romeu Zema em 2018, o avanço em Joinville em 2020 e a nossa reeleição em 2022 são capítulos de uma mesma história, construída a quatro mãos junto com o governador Romeu Zema, da qual me orgulho de ter participado intensamente.

Agora, encerro essa etapa com gratidão e começo uma nova jornada. Nos próximos dias, me filiarei ao PSD, partido que em Minas representa a unificação necessária para garantir a sucessão do governador Romeu Zema e a continuidade do nosso projeto de transformação.

Não faço essa escolha sem reflexão, mas com convicção. A convicção de quem sabe distinguir o que é mais importante para Minas neste momento. Acredito que a força política do PSD, com a maior bancada na Assembleia e o maior número de prefeitos do Estado, é essencial para enfrentar os riscos de candidaturas aventureiras e o retorno dos que tanto prejudicaram Minas no passado.

O cenário atual exige um movimento firme e responsável de convergência. É hora de reunir forças, ampliar pontes e garantir que PSD, NOVO, a federação PP/União e partidos que sempre estiveram conosco, como PODEMOS, SOLIDARIEDADE, PRD, MOBILIZA e DC, estejam juntos em torno de um mesmo propósito. Seguimos também abertos ao diálogo com o PL e os Republicanos.

Essa mudança partidária não altera os meus compromissos, nem afasta as pessoas que caminham ao meu lado. Não há ruptura, há continuidade e soma. Reforço, assim, o meu compromisso com Minas Gerais e com o trabalho que iniciei junto com o governador Romeu Zema. Juntos, seguiremos fazendo muito mais por Minas.

Aos meus amigos do NOVO, deixo um sentimento sincero de gratidão. E agradeço, mais uma vez, ao governador Romeu Zema. Tenho orgulho de fazer parte do seu governo e fico feliz de poder dar continuidade a um trabalho que já modificou a história de Minas e que seguirá transformando o nosso futuro".