Lula cita fundo para florestas e diz que países não vão mais "pedir esmola"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira (23/10) que, com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês), nenhum país precisará pedir "dinheiro como se tivesse pedido esmola" para a proteção de suas florestas.

O petista argumentou ainda que o fundo trará dividendos para os países que investirem nele. Até o momento, o Brasil foi o único a confirmar apostas. O TFFF será lançado durante a COP30, em Belém, no próximo mês.

"O que é importante é que eles tenham certeza que, se esse fundo funcionar, ninguém vai mais ficar pedindo dinheiro como se tivesse pedido esmola para poder manter a nossa floresta em pé e para evitar que o planeta tenha um aquecimento acima de um grau e meio", declarou o chefe do Executivo durante evento empresarial em Jacarta, capital da Indonésia.

Fundo trará dividendos

Em sua fala, Lula agradeceu o apoio indonésio à inciativa. O país asiático tem uma das maiores áreas de floresta tropical do mundo. O objetivo do fundo é financiar ações de conservação do bioma em países menos desenvolvidos, com financiamento de países mais ricos. Ao todo, o Brasil pretende angariar ao menos US$ 25 bilhões para o TFFF.

"É um fundo de investimento em que o Brasil, ao anunciá-lo, depositou um bilhão de dólares. É um fundo de investimento que uma parte do lucro desse fundo será transformado no financiamento para os países que mantêm sua floresta em pé. No caso, nós temos oito países da América do Sul, nós temos a Indonésia e nós temos o Congo. E tem outros países menores", disse.



"O TFFF gera dividendos tanto quem investe, como para quem protege o bioma, oferecendo uma alternativa de renda para quem preserva a floresta", acrescentou.

