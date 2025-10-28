Duarte Jr. diz que piloto ligado ao "Careca do INSS" foi abandonado

O deputado afirmou que o piloto chamado para depor na CPMI tem responsabilidade direta sobre o transporte de pessoas e cargas, e que não poderia alegar desconhecimento do conteúdo transportado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O deputado Duarte Jr. (PSD-MA), vice-presidente da CPMI do INSS, criticou o depoimento do piloto Henrique Galvão, ligado ao empresário conhecido como “Careca do INSS”. Segundo o parlamentar, o fato de o piloto ter comparecido à comissão sem advogado é um indicativo de que ele foi “abandonado pela organização criminosa” investigada pela CPI. “Não adianta vir aqui se passar por coitadinho”, afirmou Duarte durante a sessão.



Enquanto outros parlamentares consideraram o depoimento de Galvão de pouca relevância, por ele ser apenas o piloto das aeronaves usadas pelo grupo, Duarte discordou. O deputado afirmou que o profissional tem responsabilidade direta sobre o transporte de pessoas e cargas, e que não poderia alegar desconhecimento do conteúdo transportado. “Você é responsável objetivamente pelas pessoas que transportou e pelos bens que transportou”, declarou em tom incisivo.

O piloto afirmou à CPMI que não sabia o que carregava nas viagens e admitiu que poderia ter tido mais cautela. “Talvez a análise de mercadoria”, respondeu, quando questionado sobre o que faria de diferente. Durante o oitiva, o presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), interveio para pedir que Duarte Jr. tomasse cuidado com as colocações, a fim de evitar interpretações de pré-julgamento.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) chegou a pediu desculpas a Henrique Galvão por ter o associado publicamente ao esquema em uma entrevista anterior. “Peço desculpas ao depoente”, afirmou a parlamentar. Apesar do gesto, Duarte manteve o tom duro e disse que o piloto envergonhava a aviação brasileira ao tentar se eximir de responsabilidade.

Na parte final da inquirição, Duarte Jr. questionou o piloto sobre transações financeiras envolvendo a compra e venda de aeronaves utilizadas pelo grupo investigado. Ele apontou indícios de lavagem de dinheiro e ressaltou que, ainda que Galvão não fosse o “autor intelectual” do esquema, sua participação operacional foi essencial para a execução das fraudes. “Você foi usado e abandonado, e hoje está sendo jogado aqui para responder sozinho pelo que fizeram”, concluiu o deputado.

