Esforço concentrado da Câmara tem início de sessão vazia

Plenário vazio na Câmara: apesar de 477 deputados registrados, poucos estão presentes para votar as pautas prioritárias do governo. Sessão deve começar com atraso - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

A abertura da sessão desta terça-feira (28/10) teve início com poucas presenças de parlamentares. A expectativa é que após o início da ordem do dia, os 477 deputados presentes na Casa compareçam ao plenário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), definiu um cronograma para o período de 27 a 30 de outubro de esforço concentrado, com o objetivo de destravar pautas prioritárias para o governo.

Leia também: Câmara aprova projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

A orientação foi para que os líderes reduzam os ritmos das comissões para poder concentrar esforços nas atividades do plenário, já que 47 itens devem ser parecidos, durante os próximos dias.

No entanto, ao menos, no período da tarde, o plenário continuava vazio. Nos bastidores, a informação que circula é que o presidente Hugo Motta só deve vir ao plenário por volta das 18h. A expectativa, portanto, é que a sessão de hoje se estenda até mais tarde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular