Boulos acusa governador do RJ de "pirotecnia com sangue"

Deputado lembrou que governador do Rio foi contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança - (crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) reagiu, nesta terça-feira (28/10), às declarações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sobre o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva não ter ajudado na megaoperação no Rio de Janeiro.

Em publicação nas redes sociais, Boulos acusou o governador de fazer “politicagem e pirotecnia com sangue” e lembrou que Castro foi contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que ampliaria a atuação da União no combate ao crime organizado.

O mesmo governador que acusa o Governo Lula de omissão foi contra a PEC da Segurança, que permite ao governo federal maior atuação no combate ao crime organizado. Ele está mais preocupado em fazer politicagem e pirotecnia com sangue. Lamentável! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 28, 2025

