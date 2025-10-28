InícioPolítica
Boulos acusa governador do RJ de "pirotecnia com sangue"

O deputado federal se pronunciou no X após Cláudio Castro falar que o governo do presidente Lula não ajudou na megaoperação

Deputado lembrou que governador do Rio foi contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança - (crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados)
O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) reagiu, nesta terça-feira (28/10), às declarações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sobre o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva não ter ajudado na megaoperação no Rio de Janeiro.

Em publicação nas redes sociais, Boulos acusou o governador de fazer “politicagem e pirotecnia com sangue” e lembrou que Castro foi contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que ampliaria a atuação da União no combate ao crime organizado.

“O mesmo governador que acusa o Governo Lula de omissão foi contra a PEC da Segurança, que permite ao governo federal maior atuação no combate ao crime organizado. Ele está mais preocupado em fazer politicagem e pirotecnia com sangue. Lamentável!”, escreveu o deputado.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 28/10/2025 22:22
