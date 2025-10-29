InícioPolítica
Segurança pública

Senado vai instalar CPI do Crime Organizado um dia após operação mais letal do Rio

Alcolumbre marcou para a próxima terça-feira (4/11) o início dos trabalhos do colegiado que investigará milícias e facções criminosas em todo o país

"É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro", destacou Alcolumbre - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou nesta quarta-feira (29/10) que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado será instalada na próxima terça-feira (4/11). A decisão ocorre um dia após a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, considerada a mais letal da história do estado, com mais de 100 mortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em nota, Alcolumbre afirmou ter tomado a decisão em comum acordo com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). “Determinei a instalação da CPI do Crime Organizado para a próxima terça-feira (4), em entendimento com o senador Alessandro Vieira”, declarou o parlamentar.

A comissão terá como objetivo investigar a estrutura, a expansão e o funcionamento do crime organizado no país, com foco especial na atuação de facções criminosas e milícias. Segundo o presidente do Senado, a criação do colegiado representa um esforço conjunto entre os Poderes para enfrentar o avanço dessas organizações.

“É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, destacou Alcolumbre.

A iniciativa ganha força em meio ao debate nacional sobre segurança pública, reacendido após a operação no Rio, que gerou críticas de entidades de direitos humanos e reações de autoridades políticas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 29/10/2025 15:48 / atualizado em 29/10/2025 15:49
SIGA
x